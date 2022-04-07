Подведены итоги первого месяца работы портала «Объясняем.рф»

«На данный момент зафиксировано почти 11 миллионов посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте “Помощник Объясняем.рф”. Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель — обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам», — рассказал Михаил Шумаков.