Подведены итоги первого месяца работы портала «Объясняем.рф»

Почти 11 миллионов посещений зафиксировано с момента запуска платформы «Объясняем.рф», которая была создана для информирования россиян о социально-экономической ситуации в стране. За прошедший месяц федеральные министерства и ведомства дали более 130 официальных разъяснений по наиболее актуальным вопросам.
Первые итоги работы информационного сервиса подвели замглавы автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков и первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.
«Объясняем.рф» запустили 1 марта. Самыми популярными стали вопросы социальной защиты населения — это 27 процентов от общей доли. Темы здравоохранения и образования — по 16 процентов — на втором и третьем местах. Также людей интересовали вопросы доступности продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.
«На данный момент зафиксировано почти 11 миллионов посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте “Помощник Объясняем.рф”. Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель — обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам», — рассказал Михаил Шумаков.
Много вопросов поступает из субъектов России. Центры управления ведут мониторинг и аналитику обращений граждан в 83 регионов. В части промышленных центров на Урале, в Северо-Западном округе люди больше интересуются восстановлением российского производства, открытием заводов, развитием сельского хозяйства. О работе общественного транспорта фиксируются вопросы в Тамбовской, Челябинской, Орловской областях и Башкортостане. В труднодоступных регионах Дальнего Востока и Урала граждан беспокоит доставка лекарств и продовольствия. В Белгородской, Курской и других приграничных регионах людей интересуют темы безопасности.
«С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287369 сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта “Объясняем.рф”. На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 млн просмотров. В их числе шесть эфиров которые губернаторы провели лично. Это главы Курской, Самарской, Вологодской областей, Республики Крым, Ханты-Мансийского АО — Югры и Кузбасса», — подчеркнул Кирилл Истомин.
Михаил Шумаков также анонсировал запуск раздела «Меры поддержки» на сайте проекта. Будет создан навигатор по возможностям, которыми можно воспользоваться.