Мурашко предупредил о новой волне коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о вероятной новой волне коронавируса в России. По его словам, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

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Также он анонсировал новые рекомендации по ревакцинации от инфекции. В интервью ТАСС он сказал, что они будут выпущены в ближайшее время. Их готовят с учетом новых форм вакцины.