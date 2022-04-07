Мурашко предупредил о новой волне коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о вероятной новой волне коронавируса в России. По его словам, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики: нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.
Также он анонсировал новые рекомендации по ревакцинации от инфекции. В интервью ТАСС он сказал, что они будут выпущены в ближайшее время. Их готовят с учетом новых форм вакцины.
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от ковида 1 апреля. Мурашко сказал, что вскоре она может быть внесена в обновленные рекомендации по ревакцинации населения.