Как активировать Выручай-карту «Пятерочки»: все способы регистрации

Выручай-карта «Пятерочки» - это часть программы лояльности российского ритейлера «Пятерочка»; карта дает возможность получать бонусные скидки и расплачиваться за продукты и бытовую химию накопленными баллами. «Рамблер» рассказал, как активировать карту «Пятерочки» и как создать виртуальную Выручай-карту.

Фото: ТАСС ТАСС

Какие преимущества у карты «Пятерочки»

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Выручай-карта - неименная, ее можно купить в любой «Пятерочке» по соседству. Также есть возможность получить виртуальную карту - в мобильном приложении «Пятёрочка».

Показывая карточку на кассе, ее владелец получает еще больше скидок, копит баллы и может получать выгоду от спецпредложений. Накопленными баллами можно оплачивать покупки в «Пятерочке» (частично или полностью) - для этого нужно дать карту кассиру и попросить списать баллы с ее счета.

Баллы на карту начисляются так:

- Если вы потратили в магазине меньше, чем 555 рублей (скидки учитываются), на карту придет +1 балл за каждые 20 рублей

Если чек больше, чем на 555 рублей (скидки, опять же, учитываются), зачислится +1 балл за каждые 10 рублей

- Подарочные бонусы начисляют за покупки, совершенные именинником. В сам день рождения, за три дня до и три дня после праздника (в зависимости от суммы в чеке - от четырех баллов за каждые десять рублей и до девяти баллов за каждые двадцать рублей).

- В самые первые 30-31 день использования Выручай-карты также начисляют по одному дополнительному баллу (по одному за каждые десять или двадцать рублей в зависимости от суммы покупки).

- 1 балл на Выручай-карте равнозначен десяти копейкам (или 10 баллов = 1 рубль). Чтобы перевести баллы в рубли, необходимо разделить баллы на 10. Срок годности баллов - 12 месяцев с того момента, как они упали на карту.

Активация карты «Пятерочки»

Россияне и гости страны могут активировать свои Выручай-карты несколькими способами:

В личном кабинете на сайте «Пятерочки»

В этом случае нужно зайти на www.5-ka.ru/card и кликнуть на раздел «Выручай-карта» (он расположен вверху под адресом сайта). Затем потребуется указать номер телефона, который привяжется к карте (к одному мобильному можно привязать лишь одну Выручай-карту). На указанный номер придет СМС с кодом для активации, его нужно ввести на сайте.

После введения кода откроется форма, в которую нужно вписать номер из 16 цифр, нанесенный на «лицо» пластиковой карты. Затем нужно кликнуть «Активировать карту».

Следующий шаг - заполнить анкету с личными данными (имя, дата рождения, пол - обязательно, фамилия, адрес электронной почты, город - по желанию), поставить галочку в графе «Я подтверждаю согласие с правилами программы» и нажать «Продолжить». После этого Выручай-карта можно будет полноценно пользоваться.

На оставленный вами номер придет пароль для входа в личный кабинет на портале «Пятерочки». В личном кабинете можно узнавать об акциях магазина, а также проверять, сколько баллов пришло и сколько было потрачено.

В мобильном приложении

Для этого нужно скачать из онлайн-магазинов для айфонов или андроидов мобильное приложение «Пятерочки». В нем нужно будет указать те же данные, что и при активации через сайт.

Через контакт-центр

Требуется позвонить по номеру 8 (800) 555-55-05 (24/7 и бесплатно внутри страны). Для активации карты придется выполнять инструкции автоответчика - продиктовать номер мобильного, номер Выручай-карты, имя, день, месяц и год рождения.

По СМС

Для активации карты на номер 7555 необходимо послать СМС с такими данными (через пробел, знаки препинания не нужны):

Номер Выручай-карты

Имя

Дата рождения (без пробелов ДДММГГГГ)

Пример: 1176222235537941 Мария 15101993

Отправлять СМС можно бесплатно с телефонных номеров, зарегистрированных в РФ.

Виртуальная Выручай-карта

Виртуальная Выручай-карта «Пятерочки» - по сути электронный штрих-код в мобильном приложении магазина, который можно показывать на кассе точно так же, как и «пластик».

Если Выручай-карта уже активирована через приложение, виртуальная карта будет доступна автоматически.

Если нет, создать электронную карту можно так:

1. Скачайте приложение «Пятерочки» в Google Play или App Store

2. Зайдите в раздел «Выручай-карта».

3. Нажмите кнопку «Создать виртуальную карту».

4. Укажите обязательную информацию.

Виртуальная карта сработает на кассе только в том случае, если на вашем смартфоне работает мобильный интернет.

Почему Выручай-карта не активируется

- Иногда при активации Выручай-карты могут возникнуть проблемы. Возможные причины:

- На сайте или в приложении сбой, в таком случае нужно подождать и попробовать снова позже.

- Если есть проблемы со скачиванием приложения, нужно почистить кэш смартфона и обновить его ПО.

- Проблемы могут возникнуть из-за неправильно введенного номера телефона или номера карты.

- Возможно, к вашему номеру уже привязана Выручай-карта, еще одну зарегистрировать на него не выйдет.