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20 минут назад

Миронов предложил кабмину создать для пенсионеров "Чеховскую карту" для походов в музеи

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Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров для посещения культурных событий по аналогии с "Пушкинской картой", которая уже есть для молодежи.

В правительстве предложили ввести для пенсионеров "Чеховскую карту"
Фото: Getty ImageGetty Image

"Михаил Владимирович, у нас конкретное предложение. Отличные результаты дает сегодня "Пушкинская карта", а давайте для пенсионеров введем "Чеховскую карту", - обратился политик к Мишустину в ходе отчета правительства в Госдуме в четверг.

При этом Миронов отметил, что кабмин должен самостоятельно определить категории пенсионеров и номинал карты для посещения театров, кинотеатров и музеев.

"Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно", - добавил парламентарий.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, 1 февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры. С 1 января 2022 года номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год.

Общество,Михаил Мишустин,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,
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