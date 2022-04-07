В правительстве предложили ввести для пенсионеров "Чеховскую карту"

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ввести "Чеховскую карту" для пенсионеров для посещения культурных событий по аналогии с "Пушкинской картой", которая уже есть для молодежи.

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"Михаил Владимирович, у нас конкретное предложение. Отличные результаты дает сегодня "Пушкинская карта", а давайте для пенсионеров введем "Чеховскую карту", - обратился политик к Мишустину в ходе отчета правительства в Госдуме в четверг.

При этом Миронов отметил, что кабмин должен самостоятельно определить категории пенсионеров и номинал карты для посещения театров, кинотеатров и музеев.

"Пенсионеры очень в этом нуждаются, это было бы правильно", - добавил парламентарий.