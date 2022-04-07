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2 часа назад

Петербуржец продает визитку Жириновского с его автографом за 1 млн рублей

Ivyborg.ru

Количество необычных объявлений, размещаемых жителями Петербурга в интернете, неумолимо растет вверх.

Петербуржец продает визитку Жириновского с автографом
Фото: avitoavito

Так, на популярном сервисе объявлений «Авито» появилась публикация, где к продаже предлагается визитка Владимира Жириновского. Стоимость редкого сувенира составляет 1 млн рублей. Вероятно, на стоимость лота повлиял не только его возраст и наличие автографа, но и недавняя смерть политика, чьей рукой однажды бала оставлена подпись.

В достоверность товара владелец предлагает просто поверить. Также продавец согласился на торг.

Общество,Владимир Жириновский,
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