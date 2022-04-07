Петербуржец продает визитку Жириновского с автографом

Так, на популярном сервисе объявлений «Авито» появилась публикация, где к продаже предлагается визитка Владимира Жириновского. Стоимость редкого сувенира составляет 1 млн рублей. Вероятно, на стоимость лота повлиял не только его возраст и наличие автографа, но и недавняя смерть политика, чьей рукой однажды бала оставлена подпись.