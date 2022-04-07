В России составили рейтинг самых смешных памятников

По результатам опроса пользователей в социальных сетях выяснилось, что необычный памятник императору считает забавным практически каждый пятый респондент. Чуть меньше голосов — 16,3 процента — набрала скульптурная композиция в Железноводске с клизмой и тремя ангелочками, которые несут ее на руках или на спине. Третье место в списке и 14,3 процента голосов получил памятник влюбленным собакам в Краснодаре.