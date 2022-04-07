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1 час назад

Лысый Петр I возглавил список самых смешных памятников в России

Lenta.ru

Жители России назвали самые смешные монументы в стране. Список возглавил лысый памятник Петру I скульптора Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге, сообщают аналитики российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В России составили рейтинг самых смешных памятников
Фото: открытые источникиоткрытые источники

По результатам опроса пользователей в социальных сетях выяснилось, что необычный памятник императору считает забавным практически каждый пятый респондент. Чуть меньше голосов — 16,3 процента — набрала скульптурная композиция в Железноводске с клизмой и тремя ангелочками, которые несут ее на руках или на спине. Третье место в списке и 14,3 процента голосов получил памятник влюбленным собакам в Краснодаре.

Четвертое и пятое место досталось «застигнутому любовнику» в Томске, за который проголосовали чуть более 12 процентов пользователей, и памятнику «Пермяк соленые уши» в Перми. В список также попали памятники «коню с яйцами» в Воронеже, комару в Ноябрьске, Йошкину коту в Йошкар-Оле, батарее центрального отопления в Самаре и шоколадной фее в Покрове.

Общество,Михаил Шемякин,
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