Житель Тобольска продает коллекцию марок за 77 млн рублей

В Тюменской области жители города Тобольск массово выставляют на продажу крупные коллекции советских почтовых марок и просят за них десятки миллионов рублей. Объявления опубликованы на сайте «Авито».

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин ФедералПресс / Евгений Поторочин

«Продажа коллекции почтовых марок. Марки в хорошем состоянии», – написал собственник.

В объявлении продавец опубликовал фотографии двух больших альбомов с марками. Стоимость своей коллекции он оценил на внушительную сумму – 77,7 млн рублей. Объявление появилось на марте неделю назад.

А буквально день назад на сайте «Авито» появилось объявлении о продаже еще одной большой и дорогой коллекции советских марок. Собственник заверяет, что они находятся в отличном состоянии и может подтвердить это фотографиями. Продается коллекция за 1 млн рублей.