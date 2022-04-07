Стало известно, почему россияне начали больше читать

Согласно данным онлайн-ретейлера Wildberries, это произошло из-за отмены зарубежных кинопремьер.
Среди наиболее популярных жанров — книги о психологии и саморазвитии. Продажи печатных изданий в марте выросли на 75% год к году. Лидерами продаж стали произведения: «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере», «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и «Радикальное прощение».
Также популярностью пользуются детские книги и классика. Среди наиболее востребованных изданий — «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «1984» Джорджа Оруэлла, передаёт РИА Новости.