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2 часа назад

Продажи книг в России за год выросли почти вдвое

Говорит Москва

Согласно данным онлайн-ретейлера Wildberries, это произошло из-за отмены зарубежных кинопремьер.

Стало известно, почему россияне начали больше читать
Фото: ТАССТАСС

Среди наиболее популярных жанров — книги о психологии и саморазвитии. Продажи печатных изданий в марте выросли на 75% год к году. Лидерами продаж стали произведения: «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере», «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и «Радикальное прощение».

Также популярностью пользуются детские книги и классика. Среди наиболее востребованных изданий — «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «1984» Джорджа Оруэлла, передаёт РИА Новости.

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