Стало известно, почему россияне начали больше читать

Среди наиболее популярных жанров — книги о психологии и саморазвитии. Продажи печатных изданий в марте выросли на 75% год к году. Лидерами продаж стали произведения: «Сказать жизни «ДА!»: психолог в концлагере», «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и «Радикальное прощение».