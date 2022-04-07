В России восстановят плановую медицинскую помощь в полном объеме

"Теперь о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме, конечно же, по всей стране. Прошу глав субъектов РФ обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - сказал он, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.