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59 минут назад

Мишустин поручил регионам восстановить плановую медицинскую помощь в полном объеме

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме.

В России восстановят плановую медицинскую помощь в полном объеме
Фото: ТАССТАСС

"Теперь о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме, конечно же, по всей стране. Прошу глав субъектов РФ обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - сказал он, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.

Мишустин сообщил, что почти 50 млн человек в РФ прошли диспансеризацию в 2021 году, из них около 2 млн человек - углубленную после перенесенного коронавируса.

"Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 млн человек. Из них около двух миллионов [прошли] углубленную диспансеризацию после коронавируса", - сказал он.

Более 8 млрд рублей в ближайшее время поступит в регионы РФ на оснащение отделений медицинской реабилитации, сообщил он.

Общество,Михаил Мишустин,Госдума,
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