В России восстановят плановую медицинскую помощь в полном объеме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме.
"Теперь о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме, конечно же, по всей стране. Прошу глав субъектов РФ обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции", - сказал он, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.
Мишустин сообщил, что почти 50 млн человек в РФ прошли диспансеризацию в 2021 году, из них около 2 млн человек - углубленную после перенесенного коронавируса.
"Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 млн человек. Из них около двух миллионов [прошли] углубленную диспансеризацию после коронавируса", - сказал он.
Более 8 млрд рублей в ближайшее время поступит в регионы РФ на оснащение отделений медицинской реабилитации, сообщил он.