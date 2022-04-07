Первый случай заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ХЕ выявлен в городе Мумбаи. Об этом в среду сообщила газета Times of India со ссылкой на муниципальную корпорацию Бридханмумбаи.

"Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон-штаммов BA.1 и BA.2", - пишет издание.

Штамм XE был впервые обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Согласно предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый вариант коронавируса может оказаться "самым заразным из всех, выявленных до этого", но, как отмечает Times of India, до сих пор было подтверждено "не более 600 случаев заражения" этим подвидом омикрон-штамма.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, за последние сутки в стране были выявлены 1 086 новых случаев заражения. Число инфицированных за время пандемии составило 43 млн, от последствий заражений умерли 521 тыс. человек.

Британские учёные открыли новую мутацию омикрон-штамма COVID-19 ХЕ — рекомбинацию штаммов BA.1 и BA.2. Об этом сообщила газета Independent. По словам экспертов, делать выводы о том, насколько новый вариант опасен, рано. Сейчас его изучением занимается агентство здравоохранения Великобритании (UKHSCA). На конец марта в Великобритании выявили 637 случаев «ХЕ-омикрона».

Как отметило издание, темпы заражения новой мутацией почти не отличаются от распространения «стелс-омикрона» (BA.2). При этом, согласно исследованиям UKHSCA, темпы распространения «XE-омикрона» на 9,8% выше, чем у «стелс-омикрона».

По словам профессора, главного медицинского советника UKHSA Сьюзен Хопкинс, рекомбинантные варианты — не редкость и обычно исчезают «относительно быстро».

«Этот конкретный рекомбинант, XE, показал переменную скорость темпов распространения, и мы пока не можем подтвердить, имеет ли он в этом реальное превосходство, — сказала Хопкинс.

Она добавила, что выводы о тяжести болезни или эффективности вакцины против XE, пока делать рано.

Случаев заболевания новым вариантом коронавируса XE в России не выявлено, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В России случаев выявленных заражений вариантом XE не обнаружено», — цитирует РИА Новости Хафизова.

По его словам, 80% новых случаев заболевания приходится на «стелс-омикрон».

Он добавил, что на данный момент заболеваемость COVID-19 находится на рекордно низких уровнях почти с момента начала пандемии.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости оценил заразность коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании.

Специалист усомнился, что у нового варианта COVID-19 будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости.

«Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим», — отметил Хафизов.

По его словам, результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10 процентов более заразна по сравнению с изначальным вариантом BA.2, который был наиболее заразным за всю историю пандемии.

В то же время число обнаруженных случаев заражения ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные, подчеркнул эксперт Роспотребнадзора.

Его появление в России не приведёт к росту заболеваемости COVID-19.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Его патогенность и скорость распространения сравнимы с таковой у омикрона, который был в самом начале. Так что это не что-то такое, чего всем надо бояться. Он может попасть в Россию. Это один из подвариантов, они всё время будут возникать. Но ничего грозного в нём нет».

Необходимо время, чтобы понять, насколько опасен для человечества новый вариант коронавирусной инфекции XE, который был выявлен в Великобритании. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-иммунолог Вячеслав Жемчугов.

По словам медика, в настоящее время нет смысла «гадать», насколько новая версия будет опасной.

— Ученым нужно время, чтобы собрать статистику о том, как действует обновленный вариант вируса. Насколько он опасен, можно ли, имея вакцину, противостоять ему, — говорит эксперт. — Очень большой вопрос: заразятся ли новым штаммом люди, которые получили первые дозы вакцин еще в 2020 году? Заразятся ли те, кто уже переболел коронавирусом варианта «омикрон»?

Эксперт предположил, что ряд вакцин, возможно, придется актуализировать, чтобы иметь защиту от мутированных версий болезни. В то же время Жемчугов добавил, что предугадать, как себя поведет вариант COVID-19 XE, очень сложно. Для этого нужны детальные исследования.

Выявленный в Великобритании новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса XE гораздо заразнее «стелс-омикрона», сообщил «Москве 24» врач-терапевт Алексей Водовозов. По его словам, этот подвариант вируса рано или поздно обязательно появится в России. Когда это произойдёт, прогнозировать пока невозможно.

Сейчас нашли новый штамм XE. Его пока так называют, это условное наименование. У него из отличительных особенностей ещё примерно на 10% выше способность передачи от человека к человеку по сравнению со «стелс-омикроном», — сказал он.

Медик отметил, что поскольку границы не закрыты целиком, то со временем штамм ХЕ придёт и в Россию. Даже когда они были закрыты в соответствии с коронавирусными ограничениями, всё равно происходила передача вируса, пояснил Водовозов.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом находятся в группе риска по заражению новым вариантом коронавируса XE.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ пока не было выявлено случаев заражения новым вариантом коронавируса XE. Впервые его обнаружили на территории Великобритании. По мнению специалистов, эта мутация может оказаться еще более заразной, чем "Стелс-Омикрон", или BA.2.

По словам Аграновского, о новой мутации инфекции пока мало что известно. Ученые считают, что линия XE представляет собой соединение вариантов "Омикрона" BA.1 и BA.2. В связи с этим она может бить по той же группе людей, что и ее предшественники, отмечает эксперт.

В группе риска – люди, у которых есть хронические заболевания, или те, у кого слабый иммунитет в силу каких-то причин, например пожилого возраста.

Алексей Аграновский

доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ

"Конкретная угроза от этого варианта пока непонятна. Но все эти штаммы – представители одной беды под названием коронавирус. Хотя они немного отличаются друг от друга, в том числе по клиническим симптомам и тяжести течения заболевания, все это не подарок, и надо максимально беречься", – говорит специалист.

Эксперт убежден, что самым лучшим способом защиты от тяжелого течения заболевания является вакцинация. Тем, кто еще не успел привиться, специалист советует сделать это заранее, до подъема заболеваемости. Ревакцинироваться, согласно рекомендациям Минздрава, следует через полгода после прививки, заключил Аграновский.

В международных геномных базах можно найти уже около 50 подвариантов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом ученые рассказали в беседе с «Известиями».

По их словам, новые подвиды постоянно обнаруживаются по всему миру. Несмотря на то, что на слуху только четыре обозначения, которые включены в международную базуGISAID — ВА.1, ВА.1.1, ВА.2 и ВА.3, — в классификации Pango их уже гораздо больше.

Отмечается, что у BA.1 есть 19 ветвей первого уровня и на них дополнительные ветви, а у BA.2 — десять основных ветвей. По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, наименование получают только самые важные, самые распространенные вариации.

«В единичном случае, как у китайцев, даже и речи о собственном наименовании нет», — сказал он.