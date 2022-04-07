В Дагестане возродят горные села с помощью туризма

В Дагестане создадут проект «Село 2.0», который позволит возрождать горные села с помощью ответственного туризма. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

Как рассказал руководитель Акселератора IARD Магомед Штанчаев, проект решит проблему оттока населения и отсутствия рабочих мест.

«Мы рассчитываем на культурный обмен за счет подтягивания из региона креативных творческих ребят», — пояснил он.

Для реализации проекта было выбрано несколько населенных пунктов в горной местности региона — все они располагаются недалеко от популярных туристических маршрутов.

«Собираем на данный момент воркшоп, аудитория которого — это архитекторы, дизайнеры, художники, креативщики, инженеры, которые в течение недели будут в этом селе жить, проводить работу с населением», — добавил Штанчаев.