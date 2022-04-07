Пока вы спали: подготовка стран Балтии к обороне и "Мир" в Турции

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Фото: Reuters Reuters

Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе

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Опрошенные изданием эксперты отметили усиливающуюся роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта и ослабление позиций России как посредника из-за российской военной спецоперации на Украине.

Страны Балтии готовятся к обороне

На фоне резкого ухудшения отношений с Россией Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся оборонять Сувалкский коридор протяженностью 64 км, который примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии и считается стратегически важным участком. Об этом сообщают «Известия».

В НАТО уверены, что Сувалкский коридор - это место, где Россия может начать войну и отрезать Прибалтику от союзников. Однако российские эксперты считают, что значение этого коридора преувеличено, и Россия не собирается начинать войну с западными странами, несмотря на попытки США ее к этому подтолкнуть.

Российские перевозчики просят о срочной господдержке

Руководители транспортных компаний попросили правительство рассмотреть вопрос о пакете мер поддержки отрасли на фоне увеличения цен на грузовики на 70% и роста стоимости их обслуживания из-за введения санкций против России. Об этом пишут «Известия».

Для стабилизации ситуации участники рынка просят власти о субсидировании ставки по лизинговым платежам, временном снятии запретительных пошлин на импорт подержанных грузовиков и межгородских автобусов и обнулении пошлины на ввоз запчастей к ним. Транспортная отрасль находится на пороге жесточайшей рецессии, если в ближайшие 3–4 месяца не изменится ситуация с запчастями, предупредили они.

США и Великобритания усиливают давление на Россию

США и Великобритания ввели новые санкции в отношении России из-за ситуации в украинской Буче. Под ограничения попали Сбербанк, Альфа-банк и связанные с ними компании, а также ряд российских госпредприятий и физических лиц, сообщает «Коммерсант».

Ожидалось, что одновременно с Вашингтоном и Лондоном новый жесткий пакет санкций в отношении России введет и Евросоюз. Однако европейские страны не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, в том числе по запрету поставок угля из России. В Москве между тем продолжают настаивать, что события в Буче, ставшие поводом для принятия новых санкций, являются «грубой и циничной провокацией киевского режима».

Турция внедряет систему «Мир»

Турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир» и проблем с расчетами на курортах у российских путешественников возникнуть не должно. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.