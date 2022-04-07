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24 минуты назад

Пока вы спали: подготовка стран Балтии к обороне и "Мир" в Турции

Елена Прошина

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Пока вы спали: подготовка стран Балтии к обороне и "Мир" в Турции
Фото: ReutersReuters

Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после мартовского обострения в Нагорном Карабахе провели двухсторонние переговоры. Встреча двух лидеров прошла в Брюсселе при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля, пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты отметили усиливающуюся роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта и ослабление позиций России как посредника из-за российской военной спецоперации на Украине.

Страны Балтии готовятся к обороне

На фоне резкого ухудшения отношений с Россией Литва, Латвия, Эстония и Польша готовятся оборонять Сувалкский коридор протяженностью 64 км, который примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии и считается стратегически важным участком. Об этом сообщают «Известия».

В НАТО уверены, что Сувалкский коридор - это место, где Россия может начать войну и отрезать Прибалтику от союзников. Однако российские эксперты считают, что значение этого коридора преувеличено, и Россия не собирается начинать войну с западными странами, несмотря на попытки США ее к этому подтолкнуть.

Российские перевозчики просят о срочной господдержке

Руководители транспортных компаний попросили правительство рассмотреть вопрос о пакете мер поддержки отрасли на фоне увеличения цен на грузовики на 70% и роста стоимости их обслуживания из-за введения санкций против России. Об этом пишут «Известия».

Для стабилизации ситуации участники рынка просят власти о субсидировании ставки по лизинговым платежам, временном снятии запретительных пошлин на импорт подержанных грузовиков и межгородских автобусов и обнулении пошлины на ввоз запчастей к ним. Транспортная отрасль находится на пороге жесточайшей рецессии, если в ближайшие 3–4 месяца не изменится ситуация с запчастями, предупредили они.

США и Великобритания усиливают давление на Россию

США и Великобритания ввели новые санкции в отношении России из-за ситуации в украинской Буче. Под ограничения попали Сбербанк, Альфа-банк и связанные с ними компании, а также ряд российских госпредприятий и физических лиц, сообщает «Коммерсант».

Ожидалось, что одновременно с Вашингтоном и Лондоном новый жесткий пакет санкций в отношении России введет и Евросоюз. Однако европейские страны не смогли договориться по ряду ключевых вопросов, в том числе по запрету поставок угля из России. В Москве между тем продолжают настаивать, что события в Буче, ставшие поводом для принятия новых санкций, являются «грубой и циничной провокацией киевского режима».

Турция внедряет систему «Мир»

Турецкая туриндустрия расширяет применение карт «Мир» и проблем с расчетами на курортах у российских путешественников возникнуть не должно. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.

«Мы видим, что темпы проникновения возможности рассчитываться картой «Мир» довольно быстро растут. Масштабировать саму расчетную систему достаточно просто, она уже работает, ее просто надо наращивать. (…) Пока же можно позвонить в отели и уточнить, есть ли возможность расчета по карте «Мир». Если даже такой возможности нет, банки, которые оперируют этой платежной системой, достаточно большие и находятся практически везде — можно пойти и снять необходимые деньги», - подчеркнул он.

Общество,Никол Пашинян,Шарль Мишель,Ильхам Алиев,Коммерсант,Альфа-банк,Европейский совет,НАТО,Торгово-промышленная палата,Сбербанк России,ЕС,
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