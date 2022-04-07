Egypt Air возобновляет прямые рейсы из Москвы

Полеты возобновятся с 9 апреля. Вылеты из Домодедово в столицу Египта запланированы на ежедневной основе в 16:55 по местному времени. Из Каира вернуться в Москву также можно на ежедневных рейсах, вылетающих из Египта в 09:30 по местному времени.

Рейсы будут выполнять на Boeing 737-800, а время в пути составит 5,5 часов. Цена авиабилетов в одну сторону начинается от 36,9 тысяч рублей в одну сторону или 65 тысяч рублей в обе стороны. В стоимость включена ручная кладь и багаж весом до 23 килограммов.