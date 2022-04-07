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1 час назад

Egypt Air возобновляет прямые рейсы из Москвы

Елена Прошина

Египетская национальная авиакомпания Egypt Air вернула в продажу билеты на прямые рейсы из Москвы в Каир. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Egypt Air возобновляет прямые рейсы из Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полеты возобновятся с 9 апреля. Вылеты из Домодедово в столицу Египта запланированы на ежедневной основе в 16:55 по местному времени. Из Каира вернуться в Москву также можно на ежедневных рейсах, вылетающих из Египта в 09:30 по местному времени.

Рейсы будут выполнять на Boeing 737-800, а время в пути составит 5,5 часов. Цена авиабилетов в одну сторону начинается от 36,9 тысяч рублей в одну сторону или 65 тысяч рублей в обе стороны. В стоимость включена ручная кладь и багаж весом до 23 килограммов.

Специалисты АТОР отметили, что приостановка полетов Egypt Air в Россию была связна с проблемами страхования самолетов. Чтобы возобновить авиасообщения Минфин Египта выступило гарантом по страхованию воздушных судов авиаперевозчика при выполнении им поездок в Россию.

Общество,EgyptAir,Boeing,Ассоциация туроператоров России,
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