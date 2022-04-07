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59 минут назад

Россиян предупредили о возвращении «бомбил»

Елена Прошина

Российские таксопарки столкнулись с проблемами, которые потенциально могут стать причиной сокращения их количества и возвращения частных нелицензированных таксистов — «бомбил». Об этом пишет РБК.

Россиян предупредили о возвращении «бомбил»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проблемы бизнеса кроются в повышении платежей по лизинговым договорам, дефицит и подорожание машин и запчастей. Кроме того, таксистов беспокоят выросшая стоимость ОСАГО, сохранение цен на поездки, падение спроса на услуги такси и текучка кадров.

Как отметил владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков, отрасль «превратилась в убыточную». Компании рассчитывают на поддержку от агрегаторов и государства, а в противном случае в стране массово начнут появляться «бомбилы».

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Напомним, что ранее Минтранспорта РФ разработало новую версию законодательства о такси. Согласно изменениям, агрегаторы такси должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим системам и данным.

Общество,Минтранс РФ,ФСБ,
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