Россиян предупредили о возвращении «бомбил»

Российские таксопарки столкнулись с проблемами, которые потенциально могут стать причиной сокращения их количества и возвращения частных нелицензированных таксистов — «бомбил». Об этом пишет РБК.
Проблемы бизнеса кроются в повышении платежей по лизинговым договорам, дефицит и подорожание машин и запчастей. Кроме того, таксистов беспокоят выросшая стоимость ОСАГО, сохранение цен на поездки, падение спроса на услуги такси и текучка кадров.
Как отметил владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков, отрасль «превратилась в убыточную». Компании рассчитывают на поддержку от агрегаторов и государства, а в противном случае в стране массово начнут появляться «бомбилы».
Напомним, что ранее Минтранспорта РФ разработало новую версию законодательства о такси. Согласно изменениям, агрегаторы такси должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим системам и данным.