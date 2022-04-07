Россиян предупредили о возвращении «бомбил»

Российские таксопарки столкнулись с проблемами, которые потенциально могут стать причиной сокращения их количества и возвращения частных нелицензированных таксистов — «бомбил». Об этом пишет РБК.

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Проблемы бизнеса кроются в повышении платежей по лизинговым договорам, дефицит и подорожание машин и запчастей. Кроме того, таксистов беспокоят выросшая стоимость ОСАГО, сохранение цен на поездки, падение спроса на услуги такси и текучка кадров.

Как отметил владелец таксопарка GDel Андрей Складчиков, отрасль «превратилась в убыточную». Компании рассчитывают на поддержку от агрегаторов и государства, а в противном случае в стране массово начнут появляться «бомбилы».