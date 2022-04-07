В Тюмени открыли школу с кинотеатром

Открытие школы с кинотеатром на 1 101 учебное место прошло в Тюмени в четверг. Это крупнейшая из школ, открытых в регионе в 2022 году, сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
"Ученики уже со следующего понедельника приступят к образовательному процессу в новом здании. <...> Это уже третья школа, которая готова к началу учебного процесса в Тюменской области с начала этого календарного года. Ранее мы открыли две небольшие, по сравнению с этой, школы в Ялуторовском и Тобольском районах. Планируем к началу учебного года закончить строительство школы на 360 мест в поселке Богандинский в Тюменском районе, то есть в целом в этом году по плану четыре открытия школ в самых разных муниципалитетах", - сказал Моор.
Школу на 1 101 учебное место построили взамен старой, которую ввели в эксплуатацию более 60 лет назад - в 1959 году. На территории учреждения есть, в том числе, места для отдыха, спортивная площадка, скалодром и кинотеатр. Здание разбито на три блока.
По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, в рамках, в том числе, нацпроектов "Демография" и "Образование", подготовлен план строительства новых объектов образования на территории города.
"Мы ориентировались на те районы Тюмени, которые активно застраиваются. На сегодняшний день осуществляется строительство еще четырех школ", - сказал Кухарук.