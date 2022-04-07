В Тюмени открыли школу с кинотеатром

"Ученики уже со следующего понедельника приступят к образовательному процессу в новом здании. <...> Это уже третья школа, которая готова к началу учебного процесса в Тюменской области с начала этого календарного года. Ранее мы открыли две небольшие, по сравнению с этой, школы в Ялуторовском и Тобольском районах. Планируем к началу учебного года закончить строительство школы на 360 мест в поселке Богандинский в Тюменском районе, то есть в целом в этом году по плану четыре открытия школ в самых разных муниципалитетах", - сказал Моор.