Умеющего пользоваться звонком пса сняли на видео

На кадрах видно, как умный пес подходит к двери, облокотившись на дверь встает на задние лапы и звонит в дверной звонок. Как рассказали хозяева Даймонда, раньше ему приходилось долго и громко лаять, вернувшись с прогулки. Они не рассказали, каким образом собака научилась сама звонить в звонок, только говорят о том, что псу надоело постоянно ждать у двери и он научился вставать на задние лапы и самостоятельно бить по звонку.