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2 часа назад

Умеющего пользоваться звонком пса сняли на видео

Александр Кузьмин

Нетерпеливый пес по кличке Даймонд научился пользоваться дверным звонком, чтобы его поскорее пускали домой. Видео появилось в telegram-канале «Лента добра».

На кадрах видно, как умный пес подходит к двери, облокотившись на дверь встает на задние лапы и звонит в дверной звонок. Как рассказали хозяева Даймонда, раньше ему приходилось долго и громко лаять, вернувшись с прогулки. Они не рассказали, каким образом собака научилась сама звонить в звонок, только говорят о том, что псу надоело постоянно ждать у двери и он научился вставать на задние лапы и самостоятельно бить по звонку.

Общество,Видео,
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