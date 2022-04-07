Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID не закончится в 2022-м

«В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью. Но и в других странах третьего мира возможно, что это все затянется», — отметил собеседник агентства.