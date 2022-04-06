Патриарх выразил желание провести отпевание Жириновского

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«Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что в течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут.

Похороны Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.