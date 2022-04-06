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34 минуты назад

Патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание Жириновского

Елена Прошина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание умершего 6 апреля лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Патриарх выразил желание провести отпевание Жириновского
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что в течение 40 дней организационные вопросы по ЛДПР решаться не будут.

Похороны Жириновского пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с политиком состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительного лечения в больнице обширного поражения легких на фоне COVID-19. О его смерти сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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