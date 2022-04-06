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1 час назад

В Италии усилят надзор за виллой Соловьева на озере Комо

Газета.Ru

После попытки поджога на вилле российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Комо в Италии «в зонах, представляющих интерес» будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение префектуры провинции Комо.

В Италии усилят надзор за виллой Соловьева на озере Комо
Фото: кадр видеокадр видео

Инцидент произошел утром 6 апреля. Неизвестные проникли на одну из вилл телеведущего на озере Комо и подожгли в ней покрышки. Мэр города Менаджо заявил, что действия злоумышленников носили демонстративно-показной характер. Имуществу Соловьева не причинили ущерба.

«В связи с происшествием… с недвижимой собственностью, замороженной в рамках ограничительных мер Евросоюза в отношении субъектов, приближенных к политико-экономическому истеблишменту России, вовлеченному в конфликт с Украиной, префект (Комо) Андреа Поликетти созвал срочное техническое совещание для координации между ответственными представителями полицейских сил провинции», — говорится в сообщении префектуры.

В результате совещания стороны договорись «значительно усилить надзор со стороны правоохранительных органов в зонах, представляющих интерес». Кроме того, было принято решение привлечь агентство государственного имущества, которой должно управлять и охранять попавшими под санкции активами, к установке систем видеонаблюдения и охраны, чтобы защитить подобные объекты.

У Соловьева есть две виллы на озере Комо стоимостью не менее €8 млн — обе арестованы после начала кризиса на Украине. Сам Соловьев говорил, что купил недвижимость за границей на честно заработанные деньги, и она никак не мешает ему быть патриотом.

Пострадал и второй итальянский дом телеведущего в Пьянелло-дель-Ларио, также расположенный на Комо. Неизвестные разрисовали его надписями против Соловьева и российской спецоперации. Эта вилла также арестована итальянскими властями.

Сам Соловьев в своем Telegram-канале ситуацию никак не прокомментировал.

Общество,Владимир Соловьев,ЕС,
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