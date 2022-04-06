Вывеску магазина Zara заклеили флагом РФ и оставили букву Z

В Екатеринбурге неизвестные заклеили вывеску магазина Zara российским флагом, оставив букву Z.

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Как сообщает телеграм-канал Baza, администрация торгового центра пообещала провести внутреннее расследование.

5 марта компания-владелец торговой сети Zara испанская Inditex объявила о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. В компании объяснили, что в сложившихся обстоятельствах не могут гарантировать «непрерывность операций и коммерческих условий» в РФ.

В корзину брендов Inditex также входят Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti. Всего в РФ работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara.