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1 час назад

Вывеску магазина Zara заклеили флагом РФ и оставили букву Z

Вероника Полынина

В Екатеринбурге неизвестные заклеили вывеску магазина Zara российским флагом, оставив букву Z.

Вывеску магазина Zara заклеили флагом РФ и оставили букву Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает телеграм-канал Baza, администрация торгового центра пообещала провести внутреннее расследование.

5 марта компания-владелец торговой сети Zara испанская Inditex объявила о закрытии магазинов в России, а также о приостановке онлайн-торговли. В компании объяснили, что в сложившихся обстоятельствах не могут гарантировать «непрерывность операций и коммерческих условий» в РФ.

В корзину брендов Inditex также входят Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и Massimo Dutti. Всего в РФ работало 502 магазина Inditex, из них 86 — под брендом Zara.

Латинская буква Z стала знаком поддержки военной спецоперации на Украине. Минобороны России объясняло, что буква Z на российской военной технике на Украине означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Общество,Минобороны России,
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