Стало известно расписание выходных и рабочих дней в майские праздники

«В 2022 году праздничные выходные в мае будут разделены тремя рабочими днями между ними», — говорится в сообщении. Россияне будут отдыхать 1, 2 и 3 мая, далее следуют рабочие дни, а потом четыре выходных дня подряд — 7 и 8 мая (суббота и воскресенье), 9 и 10 мая.