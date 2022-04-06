Стало известно расписание выходных и рабочих дней в майские праздники

Расписание выходных и рабочих дней в майские праздники опубликовало в среду, 6 апреля, агентство РИА Новости.
«В 2022 году праздничные выходные в мае будут разделены тремя рабочими днями между ними», — говорится в сообщении. Россияне будут отдыхать 1, 2 и 3 мая, далее следуют рабочие дни, а потом четыре выходных дня подряд — 7 и 8 мая (суббота и воскресенье), 9 и 10 мая.
«Так как 1 мая — воскресенье, выходной день будет в понедельник, а 3 и 10 мая были перенесены с январских каникул», — объясняет график информагентство.
Ранее стало известно о самых популярных авиамаршрутах россиян на майские праздники.