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41 минуту назад

Стало известно расписание выходных и рабочих дней в майские праздники

Мослента

Расписание выходных и рабочих дней в майские праздники опубликовало в среду, 6 апреля, агентство РИА Новости.

Стало известно расписание выходных и рабочих дней в майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году праздничные выходные в мае будут разделены тремя рабочими днями между ними», — говорится в сообщении. Россияне будут отдыхать 1, 2 и 3 мая, далее следуют рабочие дни, а потом четыре выходных дня подряд — 7 и 8 мая (суббота и воскресенье), 9 и 10 мая.

«Так как 1 мая — воскресенье, выходной день будет в понедельник, а 3 и 10 мая были перенесены с январских каникул», — объясняет график информагентство.

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