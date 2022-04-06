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29 минут назад

«Я думал, что он — вечен»: Мясников о смерти Жириновского

Елена Прошина

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале отреагировал на новость о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Думал, он — вечен»: Мясников о смерти Жириновского
Фото: ТАССТАСС

«Я думал, что он — вечен! Таких больше не будет, да и раньше не было. Владимир Вольфович уникален! Как же мне жалко. Я его знал...» — написал Мясников.

Также он выразил соболезнования родным Жириновского и всем россиянам.

О смерти лидера ЛДПР стало известно сегодня, 6 апреля. Об этом сообщили во время заседания Госдумы. Политик скончался в возрасте 75 лет.

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Напомним, что Жириновский попал в больницу 2 февраля, у него диагностировали обширное поражение легких на фоне COVID-19.

Общество,Александр Мясников,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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