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27 минут назад

Российским водителям хотят продлить срок действия прав

Газета.Ru

Минэкономразвития предложило продлить на три года действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают (или уже истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, сообщает Life.

Российским водителям хотят продлить срок действия прав
Фото: Газета.руГазета.ру

По данным издания, таким образом власти планируют уменьшить нагрузку на бизнес, которая усилилась из-за введенных против России санкций.

По предварительной информации, продление коснется более пяти миллионов водительских удостоверений по всей стране.

Ранее руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский перечислил риски, которые возникают из-за забытых в салоне автомобиля документах.

Общество,Александр Шумский,Минэкономразвития,
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