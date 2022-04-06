Российским водителям хотят продлить срок действия прав

Минэкономразвития предложило продлить на три года действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают (или уже истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, сообщает Life.
По данным издания, таким образом власти планируют уменьшить нагрузку на бизнес, которая усилилась из-за введенных против России санкций.
По предварительной информации, продление коснется более пяти миллионов водительских удостоверений по всей стране.
Ранее руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский перечислил риски, которые возникают из-за забытых в салоне автомобиля документах.