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37 минут назад

В России снимут с продажи книги о Гарри  Поттере

Вероника Полынина

Книги о Гарри Поттере исчезнут из онлайн-сервисов для чтения ЛитРес и MyBook по требованию правообладателя.

В России снимут с продажи книги о Гарри Поттере
Фото: ReutersReuters

Книги английской писательницы Джоан Роулинг можно будет скачать до 8 апреля включительно.

«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в ЛитРес до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте ЛитРес или в любой другой читалке», - говорится в сообщении на сайте MyBook.

Отмечается, что уже загруженная в MyBook книга серии будет доступна для дочитывания в течение месяца, однако функция «может быть выключена в MyBook в любой момент по инициативе правообладателя».

Бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться в России. Об этом изданию DTF заявили в издательстве «Азбука-Аттикус», которое занимается дистрибуцией серии в России.

В конце марта сразу несколько российских издательств рассказали о том, что зарубежные писатели отказываются продлевать свои контракты. В частности, о нежелании сотрудничать с российскими издательствами объявил американский писатель Стивен Кинг.

Общество,Стивен Кинг,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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