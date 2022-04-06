Прощание с Жириновским пройдет 8 апреля

По его словам, церемония состоится в Колонном зале Дома Союзов.

Ранее СМИ сообщили, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся его родственники. Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий добавил, что отпевание политика проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.