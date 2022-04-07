Православные христиане празднуют Благовещение

Русская православная церковь в четверг отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы - один из "двунадесятых" или 12-и главных церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери.

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В основе Благовещения - евангельское предание о явлении архангела Гавриила Деве Марии, чтобы возвестить о том, что она родит Богочеловека - Спасителя мира с миссией искупить грехи человечества. На вопрос Богородицы, как она родит ребенка, оставаясь непорочной, архангел ответил, что на нее снизойдет Святой Дух и сила Всевышнего.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обычно в этот день служит праздничную Божественную литургию, после чего выпускает в небо белых голубей. Эта древняя традиция символизирует свободу, дарованную человечеству Иисусом Христом.

"Вспоминая Благовестие Пресвятой Богородицы, вознося благодарение Богу за то, что обрелась Дева, способная принять благую весть, мы прославляем ее святое имя и одновременно просим Господа и Спасителя, чтобы он сохранил наши сердца способными воспринимать эту весть, чтобы она всегда оставалась живой, свежей, бодрящей, поражающей наш ум, нашу душу. Потому что именно через эту весть о Христе - распятом и воскресшем - нам открывается Царствие Божие", - сказал патриарх в проповеди по случаю Благовещения.

По одной из версий, праздник Благовещения Богородицы был установлен святителем Кириллом I, епископом Иерусалимским, в середине IV века. По другой версии, праздник был известен еще в III веке. В этот день ослабляется строгий Великий пост - христианам разрешается есть рыбу (во все время поста подобное послабление делается только дважды: на Благовещение и на праздник Входа Господня в Иерусалим).