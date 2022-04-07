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11 часов назад

Православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

ТАССиещё 2

Русская православная церковь в четверг отмечает Благовещение Пресвятой Богородицы - один из "двунадесятых" или 12-и главных церковных праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери.

Православные христиане празднуют Благовещение
Фото: ТАССТАСС

В основе Благовещения - евангельское предание о явлении архангела Гавриила Деве Марии, чтобы возвестить о том, что она родит Богочеловека - Спасителя мира с миссией искупить грехи человечества. На вопрос Богородицы, как она родит ребенка, оставаясь непорочной, архангел ответил, что на нее снизойдет Святой Дух и сила Всевышнего.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обычно в этот день служит праздничную Божественную литургию, после чего выпускает в небо белых голубей. Эта древняя традиция символизирует свободу, дарованную человечеству Иисусом Христом.

"Вспоминая Благовестие Пресвятой Богородицы, вознося благодарение Богу за то, что обрелась Дева, способная принять благую весть, мы прославляем ее святое имя и одновременно просим Господа и Спасителя, чтобы он сохранил наши сердца способными воспринимать эту весть, чтобы она всегда оставалась живой, свежей, бодрящей, поражающей наш ум, нашу душу. Потому что именно через эту весть о Христе - распятом и воскресшем - нам открывается Царствие Божие", - сказал патриарх в проповеди по случаю Благовещения.

По одной из версий, праздник Благовещения Богородицы был установлен святителем Кириллом I, епископом Иерусалимским, в середине IV века. По другой версии, праздник был известен еще в III веке. В этот день ослабляется строгий Великий пост - христианам разрешается есть рыбу (во все время поста подобное послабление делается только дважды: на Благовещение и на праздник Входа Господня в Иерусалим).

В середине IV века в Назарете, на месте предполагаемой встречи архангела Гавриила с Девой Марией, святая царица Елена основала первую церковь в честь Благовещения. Ее возведение велось одновременно с Базиликой Рождества Христова в Вифлееме и Храмом Гроба Господня в Иерусалиме.

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,РПЦ,
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