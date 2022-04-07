В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Россияне массово устремились в один регион на майские праздники

Lenta.ruиещё 2

Отечественные туристы раскупили почти все места в отелях Подмосковья — массовый спрос на это направление в период майских праздников зафиксировали многие туроператоры. Об этом пишет «Российская газета».

Куда устремятся россияне на майские праздники?
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в турагентствах столичного региона к настоящему моменту распродано 80 процентов путевок на май.

«Через семь-десять дней мы направление "Подмосковье" закроем», — рассказала менеджер одного из крупных столичных туроператоров Наталья Байко.

По ее словам, быстрее всего были раскуплены места в гостиницах премиум-сегмента, сутки проживания в которых обходятся отдыхающим в 20-25 тысяч рублей с человека. При этом специалист обратила внимание, что на апрельские выходные свободных мест по данному направлению уже нет.

«Все то, за чем туристы привыкли ездить в Европу, можно найти и в области. Здесь есть отели, имеющие на территории несколько бассейнов с водой из разных морей: хочешь — Черного, хочешь — Мертвого. И некоторые из них находятся под открытым небом и подогреваются, чтобы пользоваться ими можно было в любое время года», — отметила Байко.

Эксперт пояснила, что из-за роста курса доллара и цен на авиабилеты большинству соотечественников стали не по карману путешествия за границу, в связи с чем они активно начали скупать туры по внутрироссийским направлениям.

Ранее в апреле сообщалось, что на Черноморском побережье Кубани россияне раскупили половину всех мест в отелях и апартаментах на летний период. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, в настоящее время забронировано и выкуплено более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье и около 30 процентов — на Азовском.

Общество,Вениамин Кондратьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители