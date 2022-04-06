Патриарх Кирилл будет лично отпевать Жириновского

О смерти Жириновского после тяжелой и продолжительной болезни стало известно 6 апреля, во время планерного заседания в Госдуме . После этого началась минута молчания. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Президент России Владимир Путин высказал соболезнования в связи с кончиной лидера партии ЛДПР. Он отметил, что Жириновский, как основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также в решение общенациональных задач. Кроме того, подчеркивалось, что он в самых острых дискуссиях и при любой аудитории отстаивал патриотическую позицию.