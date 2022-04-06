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38 минут назад

Патриарх Кирилл будет лично отпевать Жириновского

Газета.Ruиещё 5

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хочет лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил Леонид Слуцкий, который назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции.

Патриарх Кирилл будет лично отпевать Жириновского
Фото: ТАССТАСС

«Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — сказал политик.

О смерти Жириновского после тяжелой и продолжительной болезни стало известно 6 апреля, во время планерного заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Похороны политика должны пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.

Президент России Владимир Путин высказал соболезнования в связи с кончиной лидера партии ЛДПР. Он отметил, что Жириновский, как основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также в решение общенациональных задач. Кроме того, подчеркивалось, что он в самых острых дискуссиях и при любой аудитории отстаивал патриотическую позицию.

Общество,Патриарх Кирилл,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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