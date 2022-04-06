Патриарх Кирилл будет лично отпевать Жириновского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл хочет лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом заявил Леонид Слуцкий, который назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракции.
«Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание», — сказал политик.
О смерти Жириновского после тяжелой и продолжительной болезни стало известно 6 апреля, во время планерного заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.
Похороны политика должны пройти на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.
Президент России Владимир Путин высказал соболезнования в связи с кончиной лидера партии ЛДПР. Он отметил, что Жириновский, как основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также в решение общенациональных задач. Кроме того, подчеркивалось, что он в самых острых дискуссиях и при любой аудитории отстаивал патриотическую позицию.