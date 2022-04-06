В России создадут службу помощи для людей с постковидным синдромом

Министерство здравоохранения РФ в срок до 4 мая должно проработать вопрос по организации в стране службы психологической помощи для граждан с диагнозом постковидный синдром. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, после заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передаёт «Интерфакс».