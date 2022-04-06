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20 минут назад

В России создадут службу помощи для людей с постковидным синдромом

Национальная Служба Новостей

Министерство здравоохранения РФ в срок до 4 мая должно проработать вопрос по организации в стране службы психологической помощи для граждан с диагнозом постковидный синдром. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, после заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, передаёт «Интерфакс».

В России создадут службу помощи для людей с постковидным синдромом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Минздраву поручено обдумать систему выявления групп риска среди таких пациентов. Кроме того, Минздрав, Минтруд и Минпросвещения подготовят и представят свои предложения по организации системы профилактики эмоционального выгорания у медиков и программы психолого-психотерапевтической поддержки медицинских работников.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что у каждого третьего перенесшего коронавирус пациента страдает головной мозг.

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