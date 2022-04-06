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1 час назад

В Минздраве прокомментировали смерть Жириновского

Елена Прошина

Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В Минздраве прокомментировали смерть Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

Министерство также выразило соболезнования близким и соратникам политика.

Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР. Об этом он заявил в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.

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