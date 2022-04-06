В Минздраве прокомментировали смерть Жириновского

Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.
Министерство также выразило соболезнования близким и соратникам политика.
Напомним, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. 6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о смерти лидера ЛДПР. Об этом он заявил в ходе заседания парламента, после чего депутаты почтили память политика минутой молчания.