В России отпразднуют «день ТВОЕГО здоровья»

Всемирный день здоровья, который отмечается 7 апреля, в России решили сделать персонализированным - в 2022 году, как и в 2021-м, он пройдет под лозунгом «день ТВОЕГО здоровья». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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Кампания «День ТВОЕГО здоровья» проводится в целях реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

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С 5 апреля на сайте диктантздоровья.рф можно будет пройти Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации. Для школьников и их родителей в группе волонтеров-медиков во «Вконтакте» пройдет открытый урок здоровья (7 апреля, начало в 12:00).

Также более чем в ста городах России появятся тематические баннеры ко Дню здоровья. В АНО «Национальные приоритеты» разработали поздравительные открытки (их можно будет отправить в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники») и стикеры для Telegram и Viber.

«Здоровье, продолжительность здоровой жизни – это то, что в большей степени волнует любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается, в каком он возрасте. Это значит, что люди намерены изменить свою жизнь: отказаться от курения и потребления алкоголя, ответственно относиться к рациону питания, уделять время физической активности. Именно на этих «четырех китах» держится здоровый образ жизни. Но не стоит забывать и о весомом вкладе профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, которые помогают не допустить развитие неинфекционных заболеваний. Условия для укрепления и сохранения здоровья создаются в нашей стране благодаря реализации национальных проектов», - рассказал в преддверии «Дня ТВОЕГО здоровья» замглавы Минздрава РФ Олег Салагай.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что в 2021 году совокупный коммуникационный охват кампании превысил 20 миллионов человек.

«В этом году традиция отмечать самый здоровый праздник будет продолжена. Ключевая задача кампании - напомнить людям о важности заботы о себе и рассказать о возможностях, которые предоставляет национальный проект «Здравоохранение». Соблюдение простых правил профилактики и своевременная диагностика могут на 70% сократить развитие онкологических, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний», - подчеркнула Малявина.

По всей стране 7 апреля пройдёт Всероссийская акция «Будь здоров», которую помогут провести волонтеры-медики. В рамках акции россияне смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению здоровых блюд, квестах, зарядках и пообщаться с врачами разных специальностей.

Центральной площадкой акции станет «Точка кипения – Коммуна» НИТУ «МИСиС», где врачи Федерального центра здоровья НМИЦ терапии и профилактической медицины проверят студентов и преподавателей на факторы риска развития неинфекционных болезней. Волонтеры-медики организуют энерго-точки, проведут мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни. Для участия в торжественной церемонии открытия акции, где примут участие представители Минздрава России, НИТУ «МИСиС», НМИЦ терапии и профилактической медицины, АНО «Национальные приоритеты» и ВОД «Волонтеры-медики», необходимо предварительно зарегистрироваться.