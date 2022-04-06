Иосиф Пригожин раскрыл свои способы экономии денег

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, проживающий с семьей в Москве, рассказал «Российской газете», что члены его семьи давно начали осмысленно тратить деньги, а также раскрыл свои способы экономии.
По словам шоумена, эта полезная привычка появилась у него раньше, чем против России ввели рекордный пакет санкций.
«Мои привычки, честно говоря, изменились давно. Главная из них — аккуратное отношение к деньгам», — сказал он.
Продюсер рассказал, что такую модель поведения он практикует вместе со своей супругой, певицей Валерий. И добавил, что на некоторых торжественных событиях они могут не экономить, однако в повседневной жизни члены семьи тратят деньги только на самое необходимое.
«Ведь средства всегда могут понадобиться на наши музыкальные проекты. В рестораны часто не ходим, но все-таки бываем. Но шиковать не стремимся. Например, в семье у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса», — сказал Пригожин.
Ранее сообщалось, что из-за западных санкций примерно каждый третий житель Москвы начал экономить деньги.