ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к США

Большинство россиян плохо относятся к США, показатель достиг максимума за всю историю измерений — 71 процента. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 6 апреля, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также ВЦИОМ рассказал, что почти половина (47 процентов) опрошенных настроены к Соединенным Штатам очень плохо, это на 20 процентных пунктов больше, чем в 2014 году (27 процентов).

О положительном настрое к США высказались только 14 процентов граждан. Отмечается, что наиболее позитивное отношение россиян к этой стране фиксировалось в начале 1990-х годов и достигало 83 процентов.

Эксперты ВЦИОМ сообщили, что последние восемь лет среди россиян преобладает негативное отношение к Соединенным Штатам, и после 2014 года позитивное отношение граждан не вернулось на уровень 2000-х годов.