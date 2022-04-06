Рогозин раскрыл план Илона Маска о захвате власти над миром

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соцсетях заявил о том, что американский миллиардер Илон Маск на самом деле озабочен не колонизацией Марса и не развитием бизнеса, а захватом власти над миром.
«Этот человек стремится не к Марсу, а к мировой власти на нашей грешной Земле. Запомните мои слова», - написал он в соцсетях.
По словам Рогозина, Маск будет скупать доли в соцсетях и мировых СМИ, «подсаживать» их на интернет от Starlink, всё более увеличивая свою спутниковую орбитальную группировку.
«Но цель - не бизнес, а власть. Не будучи коренным американцем, Маск возьмет власть не через президентство, а через реальную скупку активов западных СМИ, используя их в том числе для обожествления своего бизнеса», - написал он.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Маск решил всерьез задуматься о создании собственной социальной соцсети.