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1 час назад

Исследование Rambler&Co: 67% россиян не заметили недостатка продовольственных товаров

В ажиотаже вокруг отсутствия сахара россияне винят фейки и спекулянтов

67% россиян не заметили недостатка продовольственных товаров
Фото: ТАССТАСС

В связи с введением санкций против российской экономики, появилось много слухов о недоступности социально значимых товаров. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, опасаются ли они продуктового коллапса.

Две трети опрошенных россиян (67%) за последний месяц не заметили изменений в ассортименте магазинов и доступности продовольственных товаров. Из них в искусственном ажиотаже по поводу нехватки продуктов почти половина (49%) винит спекулянтов, 22% – повышенный спрос со стороны особо запасливых граждан, 20% считают, что у офлайн-магазинов возникли проблемы с логистикой, и только 9% отмечают роль санкций.

Треть россиян, которые столкнулись с различными сложностями во время покупки товаров (33%), отметили, что это были средства личной гигиены (23%), крупы (15%) и мясо (4%), оставшиеся 58% считают, что, несмотря на изменившийся ассортимент, купить можно все.

Большинство участников опроса (47%) спокойно относятся к новостям о недостатке товаров, не находят им подтверждения и не паникуют. 26% уверены, что такая информация – фейк. 14% называют проблемы реальными, но временными, а 13% надеются на импортозамещение.

Среди респондентов более половины (55%) не имеют конкретных предпочтений по стране-производителю товара. 29% покупают продукты только российского производства или стран СНГ, 13% – исключительно отечественного и всего 3% предпочитают импорт.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 29 марта по 4 апреля 2022 года, охват составил более 500 тысяч пользователей в возрасте 25–55 лет, среди которых 63% мужчин и 37% женщин.

Общество,Рамблер,
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