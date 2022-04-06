Пока вы спали: обман россиян в магазинах и порочащие Тбилиси связи с Москвой

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Фото: ТАСС ТАСС

Магазины уличили в обмане россиян

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Россияне начали массово жаловаться на то, что стоимость товара на ценнике не соответствует той, что пробивается на кассе. Каждая седьмая жалоба на горячую линию Роспотребнадзора связанна именно с этим, пояснили «Известиям» в ведомстве.

Опрошенные изданием юристы отметили, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право приобрести товар именно за ту цену, что обозначена на ценнике. Несоответствие реальной стоимости товара — это административное правонарушение. При этом они констатировали, что «основным стимулом к неправомерному поведению продавцов является низкая правовая культура населения».

Россия ответит на массовую высылку дипломатов

Европейские страны выслали более 170 российских дипломатов. Решение об объявлении сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата приняли Италия, Франция, Испания, Швеция, Дания, Эстония, Словения. А Литва и Латвия понизили статус дипотношений с Россией, отозвав своих послов, пишут «Известия».

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал массовую высылку российских дипломатов спланированной кампанией, которая наносит удар по двусторонним отношениям и каналам дипломатического общения. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия ответит на недружественные действия европейских стран «зеркально или симметрично».

Названы главные вызовы для экономики России

Санкционное давление со стороны западных стран поставило перед российской экономикой восемь вызовов. Об этом со ссылкой на аналитическую записку «О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран» экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования пишут «Известия».

Аналитики отметили, что после начала спецоперации на Украине Россия столкнулась с уходом иностранного бизнеса, сжатием фондового рынка, курсовыми шоками, ростом безработицы и «параличом» кредитного рынка. Также риски связаны с обеспечением критического импорта, невозможностью проведения расчетов по внешнеторговым операциям и с ростом потребности в импортозамещении.

Киев обвинил Тбилиси в «порочащих связях» с Москвой

Вице-премьер Украины и украинское военное ведомство обвинили Грузию в том, что через ее территорию идут контрабандные поставки в Россию различных товаров, в том числе и военного назначения, и «пристыдили» грузин, что они подобное позволяют. Об этом пишет «Коммерсант».

В свою очередь Служба государственной безопасности Грузии потребовала от украинских коллег предоставить доказательства своих слов, предупредив, что в случае их отсутствия, эти обвинения «будут расцениваться как заранее спланированная дезинформация, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на создание внутренних беспорядков» в стране.

Новые санкции могут заморозить торговлю ЕС с Россией

Анонсированный Евросоюзом пятый пакет санкций против России, запрещающий помимо прочего допуск российских судов и судов под российским управлением в европейские порты и вводящий запрет в отношении автоперевозчиков, может привести к остановке торговли. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсант».