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43 минуты назад

Жену Бондарчука заметили в ресторане Стамбула с Чубайсом

Lenta.ru

Российскую актрису Паулину Андрееву, жену режиссера Федора Бондарчука, якобы заметили в ресторане Стамбула в компании бывшего специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса. Фото похожих на артистку и экс-чиновника людей в помещении опубликовал Telegram-канал Pink Birkin.

Жену Бондарчука заметили в ресторане Стамбула с Чубайсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам автора анонимного канала, Андреева, Чубайс и супруга политика Авдотья Смирнова находились в стамбульском ресторане Isola за одним столом. Подтверждения этой информации нет.

23 марта Анатолия Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. На фото мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.

Паулина Андреева снялась в таких сериалах, как «The Телки», «Вертинский», «Метод», «Лучше, чем люди» и «Демон революции».

Общество,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,Коммерсант,
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