Врач рассказала о необратимых последствиях COVID

Необратимые нарушения памяти могут появиться у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы после перенесенного коронавируса. Об этом пишут «Известия».

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По словам врача-терапевта, младшего научного сотрудника клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарьи Хавкиной, у пациентов с хроническими заболеваниями инфекции с ярко выраженной симптоматикой могут спровоцировать тяжелое поражение головного мозга, что провоцирует прогрессирующие нарушения памяти. Такие последствия даже могут стать необратимыми.

Хавкина отметила, что это связано с тем, что у таких пациентов появляется нехватка кислорода и недостаточность кровоснабжения из-за тяжелого течения болезни, при позднем или неправильном его лечении.

Такие последствия часто встречаются у людей пожилого возраста без иммунитета к инфекции, у которых есть гипертоническая болезнь сердца и ишемическая болезнь сердца, а также сердечная недостаточность и сахарный диабет второго типа. При этом она добавила, что в последние 2 года такие случаи встречаются реже. Это связано с особенностями омикрон-штамма и вакцинацией.