Росавиация продлила ограничения полетов на юг

Росавиация продлила отмену рейсов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как минимум до среды, 13 апреля, 03:45 (по московскому времени) не будет рейсов в 11 аэропортов - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорты этих городов закрыты с 24 февраля, Росавиация в марте еженедельно продлевала ограничения. Зону для полетов на фоне украинского кризиса признали небезопасной для гражданских воздушных судов.