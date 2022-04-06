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19 минут назад

Росавиация продлила ограничения полетов на юг РФ до 13 апреля

Мария Иванова

Росавиация продлила отмену рейсов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Росавиация продлила ограничения полетов на юг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как минимум до среды, 13 апреля, 03:45 (по московскому времени) не будет рейсов в 11 аэропортов - Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Аэропорты этих городов закрыты с 24 февраля, Росавиация в марте еженедельно продлевала ограничения. Зону для полетов на фоне украинского кризиса признали небезопасной для гражданских воздушных судов.

Авиакомпаниям советуют пользоваться альтернативными маршрутами - аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Общество,Росавиация,
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