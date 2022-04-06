В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
51 минуту назад

Air India перестала продавать билеты в Россию

Мария Иванова

Авиакомпания Air India прекратила продавать билеты по маршруту Дели-Москва-Дели. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Индии.

Air India перестала продавать билеты в Россию
Фото: ТАССТАСС

В офисе Air India рассказали, что деньги за билеты на отмененные рейсы будут возвращать пассажирам в полном объеме.

Сроки возобновления рейсов пока неизвестны. Причины приостановки полетов не уточняются.

Дипломаты отметили, что Индия отменила ограничения на международное сообщение, поэтому из Индии в РФ можно добраться через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие направления.

Ранее турецкая авиакомпания Pegasus объявила об отмене рейсов в Россию.

Представители перевозчика заявили, что такое решение было принято из-за проблем со страхованием самолетов. Причиной стали санкции, которые Евросоюз ввел в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ.

Национальный авиаперевозчик Вьетнама Vietnam Airlines с 25 марта приостановил перелеты по маршруту Ханой-Москва «из-за необходимости пересмотра процедур, связанных со страхованием самолетов».

Общество,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители