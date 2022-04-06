Air India перестала продавать билеты в Россию

Авиакомпания Air India прекратила продавать билеты по маршруту Дели-Москва-Дели. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Индии.

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В офисе Air India рассказали, что деньги за билеты на отмененные рейсы будут возвращать пассажирам в полном объеме.

Сроки возобновления рейсов пока неизвестны. Причины приостановки полетов не уточняются.

Дипломаты отметили, что Индия отменила ограничения на международное сообщение, поэтому из Индии в РФ можно добраться через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие направления.

Ранее турецкая авиакомпания Pegasus объявила об отмене рейсов в Россию.

Представители перевозчика заявили, что такое решение было принято из-за проблем со страхованием самолетов. Причиной стали санкции, которые Евросоюз ввел в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ.