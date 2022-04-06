Российские девушки блогеры разрезали сумки Chanel на видео

На кадрах можно увидеть, как разные девушки разрезают сумки от французского бренда в поддержку россиян за границей, которым отказали продавать товар.

Сообщается, что челлендж запустила актриса Мария Ермошкина. По словам Марины, ни одна сумка не стоит любви к родине, а бренд поступил дискриминационно по отношению к россиянам. Ермошкина призвала присоединиться к челленджу, отметив, что портить вещи необязательно — можно просто запостить картинку под хештэгом #ChanelДавайДоСвидания. Стоимость сумок Chanel, например, модели Boy, составляет 5,9 тысяч долларов или чуть больше 493 тысяч рублей.