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22 минуты назад

Российские девушки блогеры разрезали сумки Chanel на видео

Александр Кузьмин

Российские Блогерши поддержали соотечественниц, которым отказывались продавать товары Chanel за границей. Девушки демонстративно резали дорогие сумки ножницами на видео.

На кадрах можно увидеть, как разные девушки разрезают сумки от французского бренда в поддержку россиян за границей, которым отказали продавать товар.

Сообщается, что челлендж запустила актриса Мария Ермошкина. По словам Марины, ни одна сумка не стоит любви к родине, а бренд поступил дискриминационно по отношению к россиянам. Ермошкина призвала присоединиться к челленджу, отметив, что портить вещи необязательно — можно просто запостить картинку под хештэгом #ChanelДавайДоСвидания. Стоимость сумок Chanel, например, модели Boy, составляет 5,9 тысяч долларов или чуть больше 493 тысяч рублей.

Общество,Видео,Chanel,
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