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26 минут назад

Россиян предупредили о новом последствии COVID-19

Lenta.ru

Врач-терапевт Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik рассказал о новом последствии коронавируса. Переболевшим, у которых инфекция вызвала повреждение легких, грозит риск развития пневмонии.

Россиян предупредили о новом последствии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водовозов предупредил россиян, что после коронавируса дыхательные пути человека становятся более уязвимыми для других болезней. В частности, перенесшие COVID-19 пациенты стали чаще болеть пневмонией.

«Люди, у которых пострадали легкие за время COVID-19, могут начать чаще страдать от болезней, связанных с дыхательными путями. Легкие у этих людей оказываются более уязвимыми для болезней. Например, оказываются более склонными к пневмониям», — отметил он.

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Терапевт добавил, что невозможно сказать о длительности подобной постковидной пневмонии. Кроме того, неизвестно, сохранится она на время или на всю жизнь.

«Пандемия у нас всего два года, а более или менее приличных наблюдений за изменением состояния пациентов с COVID-19 у нас полгода, максимум год. Поэтому пока сказать сложно», — подчеркнул врач.

При первых проблемах с дыханием он порекомендовал обращаться за медицинской помощью.

Ранее биолог Петр Чумаков предрек появление более заразного штамма коронавируса. Возможно, вариант инфекции будет еще быстрее передаваться, но он точно станет менее болезнетворный.

Общество,Петр Чумаков,Алексей Водовозов,
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