В Воронеже пройдёт Большой фестиваль мультфильмов

Первый показ уже 14 апреля.
14 апреля в Воронеже в 11-й раз откроется Большой фестиваль мультфильмов. Продлится он до 17 апреля. В программе показы фильмов из почти 30 стран, выставки, мастер-классы. Мероприятия будут интересны как детям, так и взрослым. Планируется проведение творческой встречи с режиссером и художником анимационного кино Варей Яковлевой.
Откроет фестиваль работа режиссера Зои Трофимовой «Голубой лев» (Россия-Франция), получившая Гран-при завершившегося несколько недель назад 27-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Показ пройдёт в кинотеатре «Спартак».
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