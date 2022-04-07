В Воронеже пройдёт Большой фестиваль мультфильмов

14 апреля в Воронеже в 11-й раз откроется Большой фестиваль мультфильмов. Продлится он до 17 апреля. В программе показы фильмов из почти 30 стран, выставки, мастер-классы. Мероприятия будут интересны как детям, так и взрослым. Планируется проведение творческой встречи с режиссером и художником анимационного кино Варей Яковлевой.