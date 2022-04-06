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1 час назад

В Роспотребнадзоре оценили заразность коронавируса XE

Lenta.ruиещё 4

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости оценил заразность коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании.

В Роспотребнадзоре оценили заразность коронавируса XE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист усомнился, что у нового варианта COVID-19 будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости.

«Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим», — отметил Хафизов.

По его словам, результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10 процентов более заразна по сравнению с изначальным вариантом BA.2, который был наиболее заразным за всю историю пандемии.

В то же время число обнаруженных случаев заражения ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные, подчеркнул эксперт Роспотребнадзора.

3 апреля сообщалось, что новая мутация омикрон-штамма COVID-19 обнаружена в Великобритании, однако эксперты предупреждают, что делать выводы о том, на сколько он заразнее предыдущих вариантов, преждевременно. Темпы заражения новой мутацией существенно не отличаются от распространения нового штамма коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2.

Общество,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,
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