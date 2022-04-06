В Роспотребнадзоре оценили заразность коронавируса XE

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости оценил заразность коронавируса ХЕ, обнаруженного в Великобритании.

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Специалист усомнился, что у нового варианта COVID-19 будут сверхуникальные свойства, способные привести к новым подъемам заболеваемости.

«Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим», — отметил Хафизов.

По его словам, результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10 процентов более заразна по сравнению с изначальным вариантом BA.2, который был наиболее заразным за всю историю пандемии.

В то же время число обнаруженных случаев заражения ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные, подчеркнул эксперт Роспотребнадзора.