Бумажные квитанции за коммунальные услуги захотели отменить

Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления бумажных квитанций на оплату коммунальных услуг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Сейчас Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления счетов за коммунальные услуги в бумажном виде», — заявили в министерстве.

В пресс-службе ведомства также отметили, что переход на электронный документооборот и отказ от бумаги остается его важнейшим приоритетом.