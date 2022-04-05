В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
39 минут назад

Бумажные квитанции за коммунальные услуги захотели отменить

Елена Прошина

Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления бумажных квитанций на оплату коммунальных услуг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бумажные квитанции за коммунальные услуги захотели отменить
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления счетов за коммунальные услуги в бумажном виде», — заявили в министерстве.

В пресс-службе ведомства также отметили, что переход на электронный документооборот и отказ от бумаги остается его важнейшим приоритетом.

Ранее с идеей отменить бумажные кассовые чеки в торговле выступил Минпромторг. Замглавы ведомства Виктор Евтухов объяснил предложение подорожанием кассовой ленты. По его словам, если цены на нее останутся на прежнем уровне, то издержки розничной торговли в год составят приблизительно 30 миллиардов рублей.

Общество,Виктор Евтухов,Минпромторг,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители