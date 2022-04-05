Бумажные квитанции за коммунальные услуги захотели отменить

Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления бумажных квитанций на оплату коммунальных услуг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сейчас Минцифры обсуждает отказ от обязательного направления счетов за коммунальные услуги в бумажном виде», — заявили в министерстве.
В пресс-службе ведомства также отметили, что переход на электронный документооборот и отказ от бумаги остается его важнейшим приоритетом.
Ранее с идеей отменить бумажные кассовые чеки в торговле выступил Минпромторг. Замглавы ведомства Виктор Евтухов объяснил предложение подорожанием кассовой ленты. По его словам, если цены на нее останутся на прежнем уровне, то издержки розничной торговли в год составят приблизительно 30 миллиардов рублей.