В Госдуме поспорили о необходимости введения «длинных майских»

«Причина продления этих выходных не совсем для меня понятна. Конечно, хорошо и приятно, когда у тебя выходные длинные, как мы привыкли на новый год, куда-то можно с семьей поехать, тем более это весна. Но привязывать это к теме заготовки овощей и продуктов, мне кажется, это по меньшей мере неправильно. В нашей стране, где очень разный климат и разная культура жизни и потребления, и разная культура садоводческих хозяйств – это не та причина. Она будет уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая – это совсем не тот период, когда они сеют и жмут. Мне кажется, здесь уже принято решение в отношении выходных дней и конкретно по этой причине я не вижу смысла продлевать выходные. У нас дальше еще будут праздничные дни летом, связанные с днем России, там тоже выходные дни продляются. Поэтому я думаю, нет необходимости», — сказала она.