В Госдуме поспорили о необходимости введения «длинных майских»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил продлить майские выходные до 10 дней – чтобы россияне запаслись продуктами на осенний период. Его коллега Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» назвал предложение «большой нагрузкой на экономику». А первый зампред комитета Елена Цунаева считает неправильным привязывать продление майских к заготовке продуктов.
«Причина продления этих выходных не совсем для меня понятна. Конечно, хорошо и приятно, когда у тебя выходные длинные, как мы привыкли на новый год, куда-то можно с семьей поехать, тем более это весна. Но привязывать это к теме заготовки овощей и продуктов, мне кажется, это по меньшей мере неправильно. В нашей стране, где очень разный климат и разная культура жизни и потребления, и разная культура садоводческих хозяйств – это не та причина. Она будет уместна для Краснодарского края, но для Новосибирска или Карелии 4 и 5 мая – это совсем не тот период, когда они сеют и жмут. Мне кажется, здесь уже принято решение в отношении выходных дней и конкретно по этой причине я не вижу смысла продлевать выходные. У нас дальше еще будут праздничные дни летом, связанные с днем России, там тоже выходные дни продляются. Поэтому я думаю, нет необходимости», — сказала она.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сомневается, что такое предложение сможет пройти через трехстороннюю комиссию с участием правительства, профсоюзов и работодателей.
«Названная причина — абсолютно не та, по которой нужно продлевать выходные. Чтобы этот вопрос решать, необходимо вносить поправки в Трудовой кодекс, по-другому решить это невозможно. Трудовой кодекс – это сбалансированный документ, где учтены интересы и работников, и работодателей. Соответственно, надо понимать, что любой один выходной – это всегда большая нагрузка на экономику страны, нагрузка на работодателей. У нас и так достаточно много праздничных дней, поэтому надо понимать, что в современных условиях, где и так бизнесу тяжело, будет еще тяжелее. Поэтому подобные вопросы, связанные с развитием социально-трудовых отношений, всегда обсуждаются на трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства. Полагаю, что обсуждение должно пройти там. Но учитывая финансовую нагрузку, сомневаюсь, что это решение может пройти», — пояснил он.