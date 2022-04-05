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30 минут назад

Свадебный альбом космонавта Валентины Терешковой выставили на торги

Мир24

Свадебный альбом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой выставили на торги. Аукцион будет приурочен к 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Лот размещен на сайте аукционного дома «Литфонд».

Свадебный альбом Валентины Терешковой выставили на торги
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в альбом вклеены 69 фотокарточек 1963 года. Также на обороте есть автограф: «Уважаемому Андрею Герасимовичу Рытову в память о нашей свадьбе В. Терешкова. А. Николаев». Адресатом автографа был генерал-полковник авиации Андрей Герасимович Рытов.

На снимках фигурируют советские космонавты, глава СССР Никита Хрущев, советский конструктор Сергей Королев, ученый Мстислав Келдыш, советский военачальник Родион Малиновский и другие.

Ранее сообщалось, что собранные американским астронавтом Нилом Армстронгом образцы лунной пыли продадут на аукционе. Они были собраны с естественного спутника Земли Армстронгом во время первой пилотируемой высадки в 1969 году. Мешок с образцами после возвращения посчитали пустым, на какое-то время он был потерян. Тем не менее в итоге ценный груз оказался в музее космоса, расположенном в Канзасе (штат Техас). Торги намечены на 13 апреля. Стоимость пыли оценивается в 600 – 900 тысяч фунтов.

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