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39 минут назад

Минюст включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц-иноагентов

ТАСС

Минюст России включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Они включены Минюстом в новый перечень, публикуемый на сайте Минюста.

Минюст включил Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в список лиц-иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30 декабря 2020 года в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" были внесены изменения, предусматривающие новое понятие - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им, независимо от гражданства, может быть признано физическое лицо в случае, если оно осуществляет на территории Российской Федерации в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, в связи с оказанным на него иностранным источником либо действующими в интересах иностранного источника гражданами РФ, российскими организациями воздействием, выражающимся в поддержке таких видов деятельности (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи).

В обосновании включения в список Киселева и Ганапольского указано "осуществление политической деятельности", а иностранным источником указана Украина.

В случае выявления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном законом, Минюст России включает данное лицо в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Согласно приказу Минюста от 28 июня 2021 года, основанием для включения в список являются документы, поступившие от органов государственной власти РФ.

Общество,Евгений Киселев,Минюст России,
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