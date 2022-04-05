В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
33 минуты назад

Приют для собак в Ленобласти столкнулся с трудностями из-за санкций. Видео

Александр Кузьмин

Приют "Дом хвостиков" в Выборгском районе столкнулся с серьезными материальными проблемами из-за введенных против России экономических санкций. Более 200 собак могут опять потерять крышу над головой и снова оказаться на улице. Ruptly пообщались с хозяевами и выяснили все подробности ситуации в понедельник.

Директор приюта Снежанна Валеева, которая занимается волонтерской работой многие годы, рассказала о том, что организация испытывает дефицит кормов и необходимых для животных медикаментов.

"Во-первых, рост цен на корма. Люди стараются закупать очень много кормов про запас. Это искусственный дефицит медикаментов, препаратов, вакцины, [для] того же наркоза, у некоторых препаратов просто нет аналогов в России", - объяснила Валеева.

Также, Валеева столкнулась с трудностями при оплате различных услуг по обслуживанию приюта, потому что расчетный счет для пожертвований был открыт ВТБ банке, который попал в санкционный список.

Кроме того, по словам женщины, организация Viipurin Koirat из Финляндии, которая раньше поддерживала приют и помогала животным обрести новые дома, ввиду санкций больше не может оказывать помощь.

Общество,Видео,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители