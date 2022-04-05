Приют для собак в Ленобласти столкнулся с трудностями из-за санкций. Видео

Приют "Дом хвостиков" в Выборгском районе столкнулся с серьезными материальными проблемами из-за введенных против России экономических санкций. Более 200 собак могут опять потерять крышу над головой и снова оказаться на улице. Ruptly пообщались с хозяевами и выяснили все подробности ситуации в понедельник.

Директор приюта Снежанна Валеева, которая занимается волонтерской работой многие годы, рассказала о том, что организация испытывает дефицит кормов и необходимых для животных медикаментов.

"Во-первых, рост цен на корма. Люди стараются закупать очень много кормов про запас. Это искусственный дефицит медикаментов, препаратов, вакцины, [для] того же наркоза, у некоторых препаратов просто нет аналогов в России", - объяснила Валеева.

Также, Валеева столкнулась с трудностями при оплате различных услуг по обслуживанию приюта, потому что расчетный счет для пожертвований был открыт ВТБ банке, который попал в санкционный список.