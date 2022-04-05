Правительство работает над отказом от бумажных платежек за коммуналку

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в правительстве работают над отказом от бумажных платёжек за жилищно-коммунальные услуги. Об этом он сообщил на заседании комиссии Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, рассказала «Парламентская газета». Отказ от бумажных уведомлений в пользу электронных чиновник назвал одним из приоритетов подконтрольного ему ведомства.

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«Сегодня мы обсуждаем с Минстроем инициативу по отказу от обязательного направления счетов за ЖКХ на бумажном носителе», — сообщил Шадаев.

Он отметил, что от бумаги постепенно будут отказываться и в других уведомлениях от государственных органов. Например, о штрафах. По умолчанию их собираются доставлять в электронном виде.

По словам главы Минцифры, через портал госуслуг каждый день пользователям отправляют более 7 млн уведомлений. Такой формат помог увеличить собираемость пошлин и штрафов.

Минцифры также работает над внедрением электронных водительских прав и санитарных книжек. Кроме того, оно занимается созданием цифровых профилей россиян, с помощью которых пользователи смогут получать быстрый доступ к нужным им документам.